26 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
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26 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

26 Haziran 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

26 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
26.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 07:30

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 San Andreas Fayı

20:00 Fırıncının Karısı

21:45 Fırıncının Karısı

23:30 San Andreas Fayı

23:45 Şehrin Adamı

Kaynak: InterSinema.com

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