26 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
26 Haziran 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Taraftar
02:00 Maç Saati
03:15 Süper Lig Maç Özetleri
03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:15 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:45 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:30 Belgesel: Conmebol Club
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:30 Kolaysa Anlat
10:45 Z Raporu
11:00 beIN Wellness
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 Kolaysa Anlat
16:00 beIN Wellness
17:00 Taraftar
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Teknik
18:00 beIN Manşet
19:00 beIN Teknik
19:00 Taraftar
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:00 beIN Manşet
21:00 Kolaysa Anlat
21:00 Beşiktaş - İH Konyaspor
21:45 Süper Lig Devre Arası
22:00 Beşiktaş - İH Konyaspor
22:00 Maç Saati
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Taraftar
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com