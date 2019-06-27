26 Haziran 2019 Haberleri
26 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
- ABD'yle İran arasındaki gerginlikte endişeler artıyor
- Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti
- Arda Turan'ın göbeği sosyal medyada olay oldu!
- MHP'li Başkan'dan Akşener ve Kaftancıoğlu'na yönelik skandal sözler
- Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi
- Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması
- Güzel şarkıcı Britney Spears zor günleri geride bıraktı!
- Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu!
- Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi engellendi
- Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor
- Cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin hayatı film oluyor
- Anayasa Mahkemesi'nin gazetecilerle ilgili 'ihlal' kararlarının gerekçeleri belli oldu
- Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidine Tahran'dan cevap
- Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
- Tyler Boyd'un menajeri konuştu: Beşiktaş bir adım önde
- Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şok karar!
- Hülya Avşar 700 bin TL'lik oyuncağıyla poz verdi!
- İBB Başkanı seçilen İmamoğlu: Trol belediye çalışanları istemiyoruz
- Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu
- Galatasaray'ın gündemindeki Chicharito: Ayrılık kararı aldım
- Beşiktaş, Leonel Di Placido ile el sıkıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?
- Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı
- Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak'ı gündemine aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu
- ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki!
- ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez
- 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan adam meydan dayağı yedi!
- Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğunda yapacağı ilk işi açıkladı
- Cinayet zanlısı, mahkeme salonunda boğazını keserek intihara kalkıştı
- Bir modele cinsel içerikli mesajlar atan Amr Warda, milli takım kadrosundan çıkarıldı
- İstanbul'da pompalı tüfekle market soygunları yapan şahıs kamerada
- Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu
- Erzurum Valisi: Kadınlarımız çobanla evlenmiyorlar, bizde ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk
- Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
- Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi
- Atletico Madrid ve Porto, Muhammed Şengezer'i radarına aldı
Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
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