26 Haziran - 2 Temmuz 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları
26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 26 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında;
26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 26 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında; Yeniçam ile Balıfakı köyleri arası heyelan bölgesine asfalt altyapı, yol genişletme ve elekaltı malzemeTekke-Başaran-İncirpınarı köyleri bağlantı yoluna elekaltı malzeme serme çalışmaları yapılmıştır.
Kaynak: Habermetre