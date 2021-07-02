26 Haziran - 2 Temmuz 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları
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26 Haziran - 2 Temmuz 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları

26 Haziran - 2 Temmuz 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları
Habermetre - Haberler | Toplum

26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 26 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında;

26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 26 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında; Yeniçam ile Balıfakı köyleri arası heyelan bölgesine asfalt altyapı, yol genişletme ve elekaltı malzemeTekke-Başaran-İncirpınarı köyleri bağlantı yoluna elekaltı malzeme serme çalışmaları yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre

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