26 haftalık hamileyken korona oldu, bir hafta sonra erken doğumla üçüzlerini dünyaya getirdi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de 28 yaşındaki M.Ç., koronavirüse karşı aşı olmazken, 26 haftalık hamileyken Covid-19'a yakalandı. Yoğun bakımda tedavi gören M.Ç., 1 hafta sonra koronavirüs nedeniyle erken doğum yaparak 570-680 gram aralıklarında üçüz kız bebek dünyaya getirdi. Üçüz bebeklere koronavirüs bulaşmadığını ifade eden Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, "Şu an bebekler sağlıklı ve iyi. Ancak ciddi sıkıntılar da oluşabilirdi, hatta bebekleri kaybedebilirdik. Bütün gebelerin Covid-19 aşısını olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Eskişehir'de oturan M.Ç., 26 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.Ç., 7 gün sonra servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Bir haftalık tedavisinin ardından koronavirüs nedeniyle erken doğum yapan M.Ç., 570-680 gram aralıklarında üçüz kız bebek dünyaya getirdi. Bebeklere koronavirüs bulaşmadığı tespit edilirken, 2 hafta tedavi gören M.Ç. koronavirüsü atlatıp hastaneden taburcu edildi. Üçüz kız bebekler ise yeni doğan yoğun bakımdaki kuvözlerde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 48 gündür Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan yoğun bakımında takip edilen üçüz kız bebeklerin her birinin ağırlıkları bu süreçte 1 kilonun üzerine çıktı. Bebeklerin kuvözdeki tedavileri sürüyor.