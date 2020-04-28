26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkartıldı
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26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkartıldı

26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkartıldı Çorum'da korona virüs tedavisi nedeniyle 22 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 26 gündür yoğun bakımda yatan bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise çıkarıldı Çorum'da korona virüs tedavisi nedeniyle 26 gündür yoğun...

26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkartıldı
28.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:41

26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkartıldı

Çorum'da korona virüs tedavisi nedeniyle 22 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 26 gündür yoğun bakımda yatan bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise çıkarıldı

ÇORUM - Çorum'da korona virüs tedavisi nedeniyle 26 gündür yoğun bakımda yatan bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise çıkarıldı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastanın 26 gün yoğun bakımda yattığı, 22 günün ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi. 26 gün sonra normal servise çıkarılan hasta alkışlarla moral veren sağlık çalışanlarına el sallarayarak teşekkür etmesi görüntülere yansıdı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, "Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde COVID-19'dan dolayı 26 gündür yoğun bakımda yatan hastamız sağlık personellerimizin alkışlarıyla servise çıkarıldı. Tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, bizde onları alkışlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkartıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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