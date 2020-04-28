26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı
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26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı

Çorum'da korona virüs tedavisi nedeniyle 26 gündür yoğun bakımda yatan bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise çıkarıldı.

26 gün sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı
28.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:33

Çorum'da korona virüs tedavisi nedeniyle 26 gündür yoğun bakımda yatan bir hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise çıkarıldı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastanın 26 gün yoğun bakımda yattığı, 22 günün ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi. 26 gün sonra normal servise çıkarılan hasta alkışlarla moral veren sağlık çalışanlarına el sallarayarak teşekkür etmesi görüntülere yansıdı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, "Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Covid-19'dan dolayı 26 gündür yoğun bakımda yatan hastamız sağlık personellerimizin alkışlarıyla servise çıkarıldı. Tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, bizde onları alkışlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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