26 gün sonra doğum gününde uyandı
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26 gün sonra doğum gününde uyandı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Sağlık

26 gün sonra doğum gününde uyandı 75 gün sonra alkışlarla taburcu oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan ve doğum gününde uyanan 60 yaşındaki Zehra Akar, hastaneye ilk girişinden 2,5 ay sonra alkışlarla taburcu edildi.

26 gün sonra doğum gününde uyandı

75 gün sonra alkışlarla taburcu oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan ve doğum gününde uyanan 60 yaşındaki Zehra Akar, hastaneye ilk girişinden 2,5 ay sonra alkışlarla taburcu edildi.

İlçede yaşamını sürdüren 60 yaşındaki evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibi Zehra Akar, yaklaşık 2,5 ay önce öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümüne geldi. Akar'ın korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Akar'ın tedavisi yaklaşık 2 ay bu şekilde devam etti. Zehra Akar, doğum günü olan 26 Haziran günü uyandı. Doğum gününde yeniden dünyaya gelen Akar'ın 2 gün sonra da hastanede doğum günü kutlandı.

Yaklaşık 75 gün sonra hastaneden taburcu olan hastayı, kovid servisi çıkışında ailesi ve sağlık çalışanları alkışlarla karşıladı. Alkışlarla servisten çıkan Zehra Akar'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Doğum gününde tekrar dünyaya geldiğini söyleyen Zehra Akar, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Doğduğum gün tekrar dünyaya geldim. Doktorlar, hemşireler, personeller, kim baktıysa hepsine teşekkür ederim. Çok güzel ilgilendiler. Çok güzel baktılar. Onların çabasıyla, kendi çabamla iyileşmeye çalıştım" diye konuştu.

Zehra Akar'ın oğlu Semih Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şunları dile getirdi: "Annem yeniden hayata geldi. Kötü günlerimiz geçti, iyi günlerimiz geçti. Doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bakıcılarımızdan Allah razı olsun. Yeniden bir hayata kavuştu. 1 Mayıs'tan beri hastanede yatıyordu. O günler baya bir kötü süreçti. Allah kimseye göstermesin. İnşallah bu günleri tekrar yaşamayız"

Anestezi ve reanimasyon uzmanı Zafer Güçlü de hastanın geçirdiği süreçler ile ilgili bilgiler aktararak şunları ifade etti: "Zehra hanım önce solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetleriyle acil servise geldi. İlk müdahalesini acil servisteki hekim arkadaşlarımız yaptı. Daha sonra kovid servisine yatırılan hastanın durumu kötüleşti, ağırlaştı. Biz hastamızı yoğun bakımımıza aldık, entübe ettik ve mekanik ventilatör desteği sağladık. 2 ay zarfında uzun bir tedavi süreci geçirdi. Hastanede kaldığı süre toplamda 75 güne yakın bir süre. Bu sürenin sonunda şifayla taburcu ettik.

26 gün sonra doğum gününde uyandı
26 gün sonra doğum gününde uyandı
26 gün sonra doğum gününde uyandı
26 gün sonra doğum gününde uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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