26.Gün sahur menüsü! 8 Mayıs Cumartesi 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi altıncı sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için menümüze bakın!
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi altıncı sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
26.GÜN SAHUR MENÜSÜ!
- Peynir Topları
- 2 haşlanmış yumurta
- tavuk suyu çorbası
- 1 bardak çay
- domates, salatalık
- zeytin
- yeşillik
- Bol su
PEYNİR TOPLARI
Peynir Topları için gerekli malzemeler
-beyaz peynir
- lor
- 1 yemek kaşığı labne
-c¸o¨rek otu, susam, dereotu, nar (siz istediğinize bulayabilirsiniz)
Peynir topları yapılışı;
- Peynirleri istediğiniz oranda koyup karıştırıyorsunuz. Minik top şekli verip susam, çörek otu vs. buluyorsunuz.
- I·şte bu kadar
Afiyet olsun!