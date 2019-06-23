26 gün önce kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Sakarya TEM otoyolunda 26 gün önce otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan genç, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Mayıs tarihinde saat 16.45 sıralarında TEM otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Recep Y. idaresindeki 34 GB 4284 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yılmaz D. idaresindeki 54 HP 021 plakalı tırın dorse kısmına adeta ok gibi saplanmıştı. Otomobilin tırın arkasında metrelerce sürüklendiği kazada otomobil sürücüsü Recep Y., Betül M., Şeyda Y. ve Emre Yumrukaya yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Emre Yumrukaya, tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yumrukaya'nın cenazesi, İstanbul Eyüp Hazreti Osman Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Göktürk Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA