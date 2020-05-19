26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!
19.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:50

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

KADİR GECESİ İFTAR MENÜSÜ

26. günün iftar menüsünde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) en sevdiği yemeklerden oluşan menü var.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) en sevdiği yemeklerden oluşan menü ile iftar yapmak, oruçtan alacağınız feyzi bir kat daha artıracak.

26. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Hurma: Yusuf Bin Abdullah Bin Selam'dan (RA) "Peygamber'ı (S.A.V) gördüm, bir parça ekmek aldı, üstüne hurma koydu ve şöyle dedi "İşte bu, bunun katığıdır."

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

Tavuk çorbası: Ebu Halid'den (RA) "Ebu Musa'nın (RA) yanına girdim tavuk yiyordu. Bana yaklaştı sen de ye dedi, çünkü ben Resulullah'ı (ASM) tavuk yerken gördüm."

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

Kabak yemeği: Enes (RA)'dan "Bir terzi Peygamber (S.A.V) onun için hazırladığı yemeğe davet etti, ben de onunla gittim. Ona bir arpa ekmeğiyle içinde kabak bulunan bir çorba ile kurutulmuş et sundu. Enes (RA) dedi ki "Peygamber'in (S.A.V), tabağın etrafından kabakları araştırarak topladığını gördüm. İşte o gün bugün ben kabağı çok severim."

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

Et yemeği: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Et, dünya ve âhirette yiyeceklerin efendisidir." buyurdular. Peygamber Efendimizin en çok koyunun kürek ve ön kollarının etini yiyip sevdiği rivayetlerden geçer.

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

Meyve salatası: İbn Abbas'dan (RA) "O (ASM), narı tane tane alıp yiyordu. Bunun üzerine ona denildi ki: Neden böyle yiyorsun?" "Yeryüzünde aşılanan hiçbir nar ağacı yoktur ki cennet tanelerinden bir taneden olmasın. Umarım bu tane onun tanelerinden biridir." dedi.

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

İbn Abbas'dan (RA)"Hz. Talha (RA) şöyle anlatıyor "Bir gün Resulullah Efendimizin (ASM) ziyaretlerine gitmiştim. Huzurlarına girdiğimde elinde bir ayva bulunuyordu. Bana "Ya Talha, buyur ye. Zira ayva kalbi takviye eder, gönlü hoş tutar." buyurdular.

Un helvası: Hz Aişe'den (RA) rivayete göre, şöyle demiştir "Resulullah (S.A.V) helva ve balı severdi."

26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Hatice Çarpar Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç İlhan Cavcav Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: 26. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 09:50:54. #1.14#
title