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26 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 26 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldı.

26 Gaziantepli Türkiye'nin en büyükleri arasında
13.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:17

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 26 firma Türkiye'nin en büyükleri arasında yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl 24 olan bu sayı bu sene artarak 26'ya yükseldi. Türkiye'nin lokomotifi, ticaretin merkezi şehrimizi layıkıyla temsil eden, göğsümüzü kabartan firmalarımızı, işverenlerini, güvenliğinden müdürüne tüm personelini canıgönülden tebrik ediyorum. Gaziantep üretecek, Türkiye kazanacak. Gaziantep çalışacak, memleket kalkınacak" dedi.

2019 yılının zorlu şartlarına rağmen listeye 26 firmayla giren Gaziantep'in örnek bir şehir ve çalışkanlığıyla ülke ekonomisinin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "En zorlu zamanlarda Gaziantepli iş insanlarımız bizleri sevindirmeyi, gururlandırmayı başarmıştır. 2019 yılında küresel ekonomide yaşanan daralma, 2020 yılında Covid-19 salgını derken tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir süreç ortaya çıktı. Bu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkışın anahtarı da üretim, istihdam ve azim ile çalışmadır. Bunun en güzel örneği de şüphesiz ki Gaziantep'tir, Gaziantep'in çalışkan iş insanlarıdır. Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren bu 26 firma ile en büyükler arasında yer alan şehrimiz, il sırlamasında da beşinci oldu. 115 firma ile İstanbul ilk sırada, 41 firma ile İzmir ikinci, 36 firma ile Kocaeli üçüncü, 29 firma ile Ankara dördüncü sırada yer aldı" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'e bir veren bin alır"

Yıldırım, "Her şarta rağmen durmaksızın çalışan Gaziantepliler yalnız bırakılmaz ve desteklenirse, inanıyorum ki bölge ve ülke için çok daha güzel başarılara imza atacaktır. Geçtiğimiz gün üyelerimiz adına yinelediğimiz destek talebinde de salgın sebebiyle birçok işletmemizin ağır yük altında olduğunu belirterek, ekonomi yönetimimizden, hükumetimizden borçların yapılandırılmasını istedik. Bu talebimiz karşılıksız değildir. Her defasında dile getirdiğim gibi Gaziantep'e bir veren bin alır. Bugün işletmelerimizin zor zamanında devreye sokulacak destek paketleri yarın daha fazla üretim, daha fazla istihdam olarak geri dönecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu vesileyle bizlerin göğsünü her defasında kabartan; ticari anlayışıyla, üretkenliği ve azmiyle tüm şehirlere örnek olan iş insanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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