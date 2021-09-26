26 Eylül Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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26 Eylül Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

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26 Eylül Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

26 Eylül Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 26 Eylül Pazar 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 26 Eylül Pazar İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

26 Eylül Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 26 Eylül Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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