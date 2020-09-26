26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Meteoroloji 26 Eylül Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre birçok bölgemizde sağanak yağmur yağışı bekleniyor. Peki Erzurum hava durumu nasıl olacak? Erzurum'da bugün 26 Eylül Cumartesi yağmur olacak mı?