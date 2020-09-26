26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?
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26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?

26.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 10:20
26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu! Erzurum'da yağış olacak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Meteoroloji 26 Eylül Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre birçok bölgemizde sağanak yağmur yağışı bekleniyor. Peki Erzurum hava durumu nasıl olacak? Erzurum'da bugün 26 Eylül Cumartesi yağmur olacak mı?

Meteoroloji 36 ilde yağmur beklentisi ile vatandaşları uyardı. Ülkemizin yüksekliği (rakımı) en fazla olan şehirlerinden birisi Erzurum'dur. Haliyle Erzurum'da kışlar daha soğuk geçebiliyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Şimdi detaylara bakalım.

26 EYLÜL CUMARTESİ ERZURUM HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin verilerine göre Erzurum'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu sıcaklığı ise 8°C - 24°C olacaktır.

ERZURUM 26 EYLÜL SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Saat 09.00 - 12.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 20(sıcaklık) - 20(hissedilen sıcaklık) - 34(nem)

Saat 12.00 - 15.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 24(sıcaklık) - 24(hissedilen sıcaklık) - 31(nem)

Saat 15.00 - 18.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 19(sıcaklık) - 19(hissedilen sıcaklık) - 42(nem)

Saat 18.00 - 21.00 : Gökgürültülü Sağanak Yağışlı : 16(sıcaklık) - 16(hissedilen sıcaklık) - 58(nem)

Saat 21.00 - 24.00 : Parçalı Bulutlu : 14(sıcaklık) - 14(hissedilen sıcaklık) - 67(nem)

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