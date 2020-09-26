26 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa16.00 Göztepe - Gaziantep FK19.00 Trabzonspor - Yeni MalatyasporGALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin son provasını yapıp Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini bekleyecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa16.00 Göztepe - Gaziantep FK19.00 Trabzonspor - Yeni MalatyasporGALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin son provasını yapıp Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini bekleyecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar yapacağı çalışmayla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17.30 Takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Konya'ya hareket edecek.18.30 Kafilenin Konya'ya varışı.
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor19.00 Bursaspor - Giresunspor19.00 Akhisarspor - Balıkesirspor
MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 2'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor15.15 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş17.30 Galatasaray - Anadolu Efes
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Türk Hava Yolları - Kuzeyboru14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Beşiktaş15.00 Karayolları - Sistem9 Yeşilyurt15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beylikdüzü Vol. İht.15.00 Galatasaray HDI Sigorta - İlbank19.30 Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA
YELKEN19'uncu Turkcell Platinum Bosphorus Cup12.00 - 17.00 Boğaz YarışıAVRUPA'DAN FUTBOL14.00 Alaves - Getafe (Enes Ünal)
19.30 Schalke 04 - Werder Bremen (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu - Ömer Toprak)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı