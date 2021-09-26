26 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Futbol Gecesi

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu

15:30 Spor Bülteni

15:55 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor

18:00 % 100 Futbol

18:55 Bursaspor - MKE Ankaragücü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Bursaspor - MKE Ankaragücü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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