26 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
26 Eylül 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Futbol Gecesi
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor
18:00 % 100 Futbol
18:55 Bursaspor - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Bursaspor - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi