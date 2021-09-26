26 Eylül 2021 Tv8 Yayın Akışı
26 Eylül 2021 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 On Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:15 Bir Kahramanın Rüyası
17:45 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021