26 Eylül 2021 Haberleri
26 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Galatasaray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'S-400 konusunda kimse bize karışamaz' sözlerinden sonra ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı
- İtalyan derbisinde büyük skandal! Nicolo Zaniolo'nun cinsel organını tutarak yaptığı hareket infial yarattı
- Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı
- Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş
- Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı
- Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın
- Direksiyon başında şüpheli ölüm! Görenler hemen telefona sarıldı
- DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil
- Fatih Terim'den '1 Ocak' düzeltmesi: Transfer mesajı değildi
- Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı
- Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil
- 76 günlük aranın ardından TBMM 1 Ekim'de açılıyor! Meclis'in gündeminde kritik konular var
- Ev kirası anketinin sonuçları yayınlandı! Parti seçmenlerinin yüzde 79'u 'Ev kiraları çok yüksek' diyor
- Ardahan'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve sürüler kurtarıldı
- İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama
- Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu
- Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var
- Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi
- Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi
- NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı
- Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi
- Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı
- Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü
- Kayseri'de balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren sağlık çalışanın cesedi bulundu
- Göztepe maçındaki performans, G.Saray taraftarının sabrını taşırdı! Futbolcular yerden yere vuruluyor
- İşte ortalığı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş
- Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü
- Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı
- Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı
- Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar
- Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi
- Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar
- Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular
- Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı
- Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı
- Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi
- Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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