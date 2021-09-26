26 Eylül 2021 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Yalancı

02:30 İçimizden Biri

04:30 1 Başka Güzel

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İçimizden Biri

18:45 Show Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

23:45 Yalancı