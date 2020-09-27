26 Eylül 2020 Haberleri
27.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 00:15
26 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
- Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı
- Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Rodos ve Meis arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak
- Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün
- Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
- Çapa Tıp Fakültesi'ndeki skandal darp olayıyla ilgili Bakan Koca'dan 'şiddete karşı birlik' çağrısı
- Milli futbolcu Ozan Kabak'ın kötü gecesi! Rakibine tükürdü, penaltı yaptırdı, kırmızı kart gördü
- İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
- Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile 3-3 berabere kaldı
- 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı
- Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı
- Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti
- Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü
- Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor
- İntihara kalkışan komşusunu sosyal medyadan canlı yayınladı, mahalleli de film izler seyretti
- İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi
- Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu
- G.Saray'ın eski yöneticileri Doğan ile Eliçin, seçim çağrısı yaptı
- Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
- Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler
- Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır
- Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
- Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
- İstanbul'da yerleşim yerlerine yakın iki noktada orman yangını
- Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
- Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu
- MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti
- Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte
- Yaşlı adama araç vurdu! Çarpmanın etkisiyle saçları cama yapıştı
- Babasının vefatından sorumlu tuttuğu doktoru ölümle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem
- Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu
- Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz
- Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar
- Çin'de 6 ay önce aşı yapılan gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı
- Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı
- Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti