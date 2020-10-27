26 Ekim 2020 Haberleri
27.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:19
26 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a gelmiş
- Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi
- Son Dakika: Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti
- Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu
- Hatay'daki terör saldırısının ardından akıllara ABD'nin uyarısı geldi
- Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü
- Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
- Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı
- İkinci kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
- Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler geldi
- Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Can kaybı yok, iki terörist etkisiz hale getirildi
- Jorge Jesus, 7 yıl önceki Fenerbahçe'yi unutamıyor: Beni en çok etkileyen maçtı
- Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı
- İlk defa Ay'ın Güneş gören yüzünde su bulundu
- Fransa'da muhalefetten Macron eleştirisi: Erdoğan'a karşı kontrolünü kaybetti
- İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık, gözaltına alındı
- Wanda Nara dönmek istedi, Milan Icardi için girişimlere başladı
- Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz
- Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendi
- Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 2198 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar arasında dikkat çeken diyalog: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım
- Burak Yılmaz, Nice maçından sonra ettiği küfürler nedeniyle özür diledi
- Paşinyan yalanlarına yenisini ekledi: Türkiye Karabağ'a paralı asker yolladı
- Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter'e ateş açtı
- 16 yaşındaki çocuğun yerde bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı
- Son Dakika: Ateşkesin başladığı saatten itibaren Ermenistan, Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla saldırı düzenledi
- Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir
- Uzm. Dr. Vüsal Mahmudov: Ortopedik hastalıklara kök hücre ile çözüm
- Son Dakika: Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte İstanbul için planlanan koronavirüs tedbirleri
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak
- Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Sosyal medya hesapları yalanladı
- Türkiye ve Yunanistan, karşılıklı Navtex'leri iptal etti
- Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından G.Saray yönetiminden ilk açıklama
- Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu
- Erzurum Valisi Okay Memiş: Vaka yükselişini durdurduk
- Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
- Feci kaza! Kontrolsüz geri giden araç yaşlı kadını ezdi
- Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu
- Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi, feci şekilde can verdi