26 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

26.10.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

02:45 Yüzleşme

04:15 Gelinim Mutfakta

06:30 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Set Ekstra

15:00 Zalim İstanbul

18:45 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Recep İvedik

22:15 Recep İvedik

Kaynak: InterSinema.com