26 binada vatandaşlar adına projeler hazırlandı

27.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12

Bodrum'un tarihini ve özgün kent dokusunu yansıtan ve 2017 yılındaki deprem nedeniyle ağır hasar gören yapılar yeniden hayat bulabilecek. Yaşanan depremin ardından Muğla Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri koordinasyonunda, ilçe genelinde hasar gören yapıların tespitleri yapıldı. Yapılan bu tespitler sonucunda ağır hasarlı, yıkılmış, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan taşınmaz kültür varlığı niteliğinde ve gelecek nesillere aktarılması önem arz eden 26 adet yapı belirlendi.

Bodrum Belediyesi, ilçenin mimari kültürünü yansıtan yapıların sahipleri adına harekete geçerek Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü'nü görevlendirdi. Ekipler, 26 adet tescilli yapının 3 Boyutlu Lazer Tarama yöntemiyle belgelendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu yapılar arasında Kızılağaç'taki bir sarnıç, Gümbet'teki ağır hasarlı olan yel değirmenin de olduğu, vatandaşlara ait tarihi nitelikteki binalar da var.

Belgeleme çalışmaları sonucunda tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapılar için, Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili mevzuat gereği rölöve çalışmalarına ait altlıklar oluşturuldu. Hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama ölçümü verileri doğrultusunda Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün vereceği karara göre tescilli yapılar için restorasyon projeleri hazırlanabilecek. Vatandaşlar bu yapıları için, restitüsyon, rekonstrüksüyon, restorasyon çalışmaları yaptırmak istediklerinde, rölöve projeleri için gerekli olan altlık belgelerini Bodrum Belediyesi'nden ücretsiz olarak temin edebilecek.

Kaynak: Bültenler