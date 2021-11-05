Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, "2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, bin 290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasının organ bağışına dikkat çekip farkındalık oluşturmak için 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' olarak kabul edildiği bildirildi. Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyalar düzenlendiği, düzenlenen kampanyalara destek verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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