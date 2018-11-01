26 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Gaziantep'te 26 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, polis operasyonu ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede meydana gelen kapkaç gasp suçları üzerine çalışma başlatan ekipler, O.P'nin izine ulaştı. Ekipler Değirmiçem Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan O.P. gözaltına aldı. Şahsın üzerinde E.E adoına düzenlenmiş sahte nüfus cuzdanı ele geçiren ekipler, şahsın Gaziantep mahkemelerince hırsızlık, yağma, kapkaç, uyuşturucu madde bulundurmak, 6136 SKM gibi toplam 26 suçtan arandığı belirlendi.

Bir farklı suçtan ise suçtan da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP