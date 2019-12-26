26 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

26.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:33

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz

"Liglerdeki maç sayısını artırdık"

"Yabancı oyuncu için kulüplere teşvik uygulaması yaptık""2019 yılı bizim için çok keyifliydi""2020'de buz hokeyini anlatan çizgi film olacak"

Red Bull Sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalar"Geçen seneyle bu sene arasında bir meta farkı var" "Baktım iyi oynuyorum, turnuvaya katıldım""Rakiplere göre taktik şekillendiriyorum""Red Bull benim için sürpriz oldu""Amatör olarak futbol oynadım""Çok iyi oyuncularımız var ama kulüpler keşfedemiyor""İnşallah Avrupa'da şampiyon olur ve bayrağımızı dalgalandırırım"

FENERBAHÇESarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. (Basına kapalı)

GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TESYEV GECESİ19.00 Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

BASKETBOLTHY Euroleague20.30 Anadolu Efes - Maccabi Fox

VOLEYBOLAXA Sigorta Kupa Voley Erkekler19.00 Bursa B.Şehir Bld. - İnegöl Bld.

AVRUPA LİGLERİ18.00 Everton - Burnley (Cenk Tosun)

23.00 Leicester City - Liverpool (Çağlar Söyüncü)

Kaynak: DHA