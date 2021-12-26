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26 Aralık Pazar Spor Gündemi

26 Aralık Pazar Spor Gündemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Milli Takım oyuncuları DHA'ya konuştu Can Çelebi: 60 dakikanın sonuna kadar mücadele edeceğiz "Biz oyuncular için olumlu bir hava var"Coşkun Göktepe: 2023 Dünya Kupası için avantaj elde etmek istiyoruz"Hentbolu eski günlere getirmek için çalışacağız"Yakup Yaşar Simsar: 6'da 6...

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Hentbol Milli Takım oyuncuları DHA'ya konuştu

Can Çelebi : 60 dakikanın sonuna kadar mücadele edeceğiz

"Biz oyuncular için olumlu bir hava var"

Coşkun Göktepe: 2023 Dünya Kupası için avantaj elde etmek istiyoruz

"Hentbolu eski günlere getirmek için çalışacağız"

Yakup Yaşar Simsar: 6'da 6 yapmayı düşünüyoruz

"Okan hocam bizi çok iyi hazırlıyor"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe - Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah beyazlı kulüpte 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

13.00 Siyah beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Kafile Konya'ya gidecek.

18.00 Kafilenin Konya'ya varışı.

GALATASARAY

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, kötü gidişattan Fraport Tav Antalyaspor maçıyla çıkarak, devreyi galibiyetle kapattı.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor - Balıkesirspor (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.00 Norwich City - Arsenal (Ozan Kabak)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Semt77 Yalovaspor

15.30 Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka

18.00 Aliağa Petkim Spor - Yukatel Merkezefendi Belediye

20.15 TOFAŞ - Galatasaray Nef

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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