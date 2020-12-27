26 Aralık MasterChef 2. Finalisti Belli Oldu!

MasterChef 2020'de finale çok az bir zaman kaldı! Serhat beyaz önlüğüyle ilk finalist adayı olurken Emir, Özgül ve Barbaros siyah önlükleriyle 2. finalist olmak için yarıştı! Ananasla orijinal ve lezzetli sunumlar hazırlaması gereken yarışmacılar arasında bir kişi Serhat'ın yanına ikinci finalist olarak çıktı. Peki MasterChef 2. finalist kim oldu?

26 aralık Cumartesi TV8'de ekrana gelen MasterChef yarışmasında yarışmacılar 3 çeşit yemek yaptı. Masterchef Barbaros, Özgül ve Emir 2. finalist olmak için yarıştılar! Büyük bir emekle hazırlanan yarışmacılar son olarak Türk geleneksel mutfağının en önemli tatlısı baklava yaptılar! Peki Masterchef 2. finalisti kim oldu?

MASTERCHEF 2. FİNALİSTİ KİM OLDU?

Masterchef 2. finalisti olmak için Emir, Özgül ve Barbaros yarıştı! Kereviz Böreği, ananas tarifi ve final lezzeti olan baklava tarifiyle birbirleriyle yarışan siyak önlüklü Emir, Barbaros e Özgül şeflerden puanlarını aldı.

26 Aralık Perşembe Barbaros toplam puanı: 66

26 Aralık Perşembe Emir toplam puanı: 54

26 Aralık Perşembe Özgül toplam puanı: 57