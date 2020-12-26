26 Aralık Cumartesi Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Aralık Cumartesi Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

26 Aralık Cumartesi günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 26 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. Peki 26 Aralık Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı?