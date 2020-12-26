26 Aralık Cumartesi Dünya'da Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada diğer ülkelerde de Koronavirüs son güncel sayılar açıklanıyor. Peki bugün 26 Aralık Cumartesi 2020 günü Dünyada koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen kişi sayısı kaç? 26 Aralık Cumartesi dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük etkiler yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Vatandaşlar Türkiye'de ve Dünyada güncel Koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 26 Aralık Cumartesi Dünyada Koronavirüs değerleri kaç, vaka sayısı nedir, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

26 ARALIK CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇTIR?

26 Aralık 2020 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) henüz açıklanmamıştır. Açıklandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.