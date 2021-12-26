26 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Haberler
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26 Aralık 2021 Star Yayın Akışı

26 Aralık 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

26 Aralık 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

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Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 G.O.R.A

03:30 Dizi

05:30 Pulsar

07:30 Çizgi Film Kuşağı

08:00 Annemizi Saklarken

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Dizi

16:00 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:30 Dedemin Fişi

26 Aralık 2021 Star Yayın Akışı

26 Aralık 2021 Star Yayın Akışı

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