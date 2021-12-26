26 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler
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26 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

26 Aralık 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

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Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 V. Karagümrük - Fenerbahçe

03:15 Haftanın Golleri

03:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor

05:15 A. Hatayspor - İH Konyaspor

07:00 Yeni Gün

09:00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Eskişehirspor - Trabzonspor

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 Beşiktaş - Göztepe

15:00 Taraftar

16:00 Haftanın Golleri

16:00 A. Alanyaspor - V. Karagümrük

16:15 Y. Malatyaspor - Y. Kayserispor

16:30 Maç Başlıyor

17:00 Y. Malatyaspor - Y. Kayserispor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - ÖK Y. Malatyaspor

19:00 Bein Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Göztepe

21:00 beIN Süper Lig

22:00 Bein Süper Lig

23:30 Trio

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