26 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
26 Aralık 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:30 Kanıt
03:45 Akasya Durağı
04:30 Fırtına
04:30 Dizi
04:30 Yabancı Damat
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Güllerin Savaşı
08:00 Afili Aşk
08:30 Akasya Durağı
10:45 Senden İyi Yok
11:00 Sultan
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
13:30 Asi
15:00 Geniş Aile
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Babamın Ceketi
21:15 Yalan Dünya
23:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com