26 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
26 Aralık 2020 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Tenis
01:00 Tenis
01:00 Bisiklet
02:00 Futbol
02:30 Bisiklet
03:30 Bisiklet
03:30 Spor Otomobil
05:00 Kayakla Atlama
05:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Olimpiyat Oyunları
06:45 Kayakla Atlama
07:00 Olimpiyat Oyunları
07:30 Kayakla Atlama
08:00 Olimpiyat Oyunları
08:30 Tenis
09:00 Kayakla Atlama
09:30 Tenis
10:30 Tenis
10:30 Kayakla Atlama
11:30 Ski Flying
11:30 Futbol
12:30 Kayakla Atlama
13:00 Bisiklet
14:00 Kayakla Atlama
14:30 Bisiklet
15:00 Alp Disiplini
15:30 Bisiklet
16:00 Alp Disiplini
16:30 Tenis
17:00 Alp Disiplini
17:30 Tenis
18:00 Alp Disiplini
18:30 Tenis
18:55 Haberler
19:00 Olimpiyat Oyunları
19:30 Kayakla Atlama
20:00 Olimpiyat Oyunları
20:30 Kayakla Atlama
21:00 Olimpiyat Oyunları
21:30 Kayakla Atlama
22:00 Olimpiyat Oyunları
22:30 Kayakla Atlama
23:00 Haberler
23:05 Kayakla Atlama
23:30 Futbol
Kaynak: InterSinema.com