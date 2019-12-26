26 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

26.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Almanya'dan Futbol

02:00 Futbol Aklı

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Avrupanın Paslaşması

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

05:30 Spor Atlası

05:40 Takvim Yaprakları

05:45 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:25 TFF 1. Lig Özetler

13:50 TFF 1. Lig Goller

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 Almanya Bundesliga Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Merkezi

17:30 TFF 1. Lig Özetler

17:50 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Bournemouth - Arsenal

17:50 Bournemouth - Arsenal

18:20 TFF 1. Lig Panorama

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

18:45 İngiltere Premier Lig Özetler

19:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Bournemouth - Arsenal

19:00 Bournemouth - Arsenal

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Anadolu

20:35 Süper Lig Panorama

20:45 Premier Futbol

22:00 Futbol Aklı

22:00 Aktüel Futbol

23:30 Avrupanın Paslaşması

Kaynak: InterSinema.com