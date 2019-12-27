26 Aralık 2019 Haberleri
26 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
27.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:18
- Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek
- 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor
- Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz
- Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı
- AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!
- Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
- Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi
- Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil
- Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı
- İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır
- Masaj salonunda fuhuş yaptırdılar, müşterileri internetten buldular!
- Yılbaşı partisine katılan Aleyna Tilki'nin etek boyu olay oldu
- Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı
- Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor
- Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok
- MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler
- HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak
- Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu
- Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi
- Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti
- Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez
- Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!
- Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu
- Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
- Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor
- 2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu
- Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım
- Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı
- Bakan, 'Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?' sorusuna yanıt verdi
- Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı
- NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi
- Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü
- 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı
- West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek
- Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı
- Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti
- Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu
- İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim
- Alanyasporlu N'Sakala'nın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi
- Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi