26 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
26 Aralık 2019 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Biatlon
00:00 Kayakla Atlama
01:00 Biatlon
02:00 Alp Disiplini
02:00 Biatlon
02:30 Kayakla Atlama
03:00 Olimpiyat Oyunları
03:30 Yüzme
04:00 Olimpiyat Oyunları
05:00 Alp Disiplini
05:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Serbest Kayak
07:00 Serbest Kayak
07:00 Yüzme
08:00 Yüzme
08:00 Snowboard
09:00 Alp Disiplini
09:00 Biatlon
10:00 Biatlon
10:30 Olimpiyat Oyunları
11:00 Olimpiyat Oyunları
11:00 Kuzey Kombine
12:00 Olimpiyat Oyunları
12:00 Bisiklet
13:00 Bisiklet
13:00 Olimpiyat Oyunları
13:40 Alp Disiplini
14:00 Bisiklet
14:15 Alp Disiplini
15:00 Alp Disiplini
15:00 Kayaklı Koşu
16:00 Kayaklı Koşu
16:00 Kayakla Atlama
17:00 Kayakla Atlama
17:00 Kuzey Kombine
18:00 Olimpiyat Oyunları
18:00 Kayakla Atlama
19:00 Olimpiyat Oyunları
19:30 Alp Disiplini
20:00 Snowboard
20:15 Haberler
20:20 Alp Disiplini
21:00 Serbest Kayak
21:15 Alp Disiplini
22:00 Haberler
22:00 Kayakla Atlama
23:00 Kayakla Atlama