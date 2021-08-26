26 Ağustos Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
26 Ağustos 2021 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 26 Ağustos Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 26 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 26 Ağustos Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
26 AĞUSTOS PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
19:00 Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu
21:00 MasterChef Türkiye
23:45 Paylaş Benimle
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Her Gönülde Bir Arslan Yatar
21:45 Fulya ile Umudun Olsun
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Yedi Bela Hüsnü
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı
22:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:30 Yerli Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Tövbeler Olsun
08:00 Kalk Gidelim Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
11:30 Dünya Hali (Altyazılı)
12:40 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
22:15 Seksenler (Altyazılı)
01:20 3'Te 3
02:50 Teşkilat