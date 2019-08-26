26 ağustos pazartesi dha spor gündemi
SÜPER LİG için transferde son 1 haftaya girildi-Mehmet Topal'ın yeni takımı belli olduBaşakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptıTecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi-Fatih Terim'in Konyaspor...
SÜPER LİG için transferde son 1 haftaya girildi
-Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi
-Fatih Terim'in Konyaspor maçı sonrasında Falcao ile ilgili yaptığı "Falcao'yu istemeyecek teknik direktör yoktur ama Galatasaray'ın geleceğini riske atamayız" şeklindeki açıklamaları finansal sorun olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Transferin olup olmayacağı 1-2 gün içinde belli olacak
Süper Lig'de 2. Hafta bu akşam tamamlanıyor
20: 00 Gazişehir FK - Gençlerbirliği
TFF 1'İNCİ LİG
20: 00 İstanbulspor - Altay
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verecek.
FENERBAHÇE
- Fransız stoper Adil Rami, sağlık kontrolünden geçecek.
- Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek. Trabzonspor maçının hazırlıkları salı günü başlayacak.
VOLEYBOL
- Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
17.00 Fransa - Sırbistan
19.30 Türkiye - Bulgaristan