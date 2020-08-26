26 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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26 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
26.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:36

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 26 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 26.08.2020 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.08.2020 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.08.2020 12:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.08.2020 10:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.08.2020 14:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Cami Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.08.2020 14:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Gökçeali Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.08.2020 12:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 26.08.2020 11:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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