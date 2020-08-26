26 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 26 Ağustos Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 26.08.2020 08:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2020 11:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2020 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2020 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2020 14:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Cami Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2020 14:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Gökçeali Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.08.2020 12:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 26.08.2020 11:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.