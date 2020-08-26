26 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar"Zor ve karmaşık bir sezon geçirdik" "Rizespor ile özdeşleştim" "Güzel bir sezon olacak, Rizespor için her şeyi yapacağım" "Her futbolcunun hikayesi vardır, kamera karşısına kolay gelinmiyor""Yabancı oyuncu kuralıyla ligde rekabet ve...

Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar

"Zor ve karmaşık bir sezon geçirdik"

"Rizespor ile özdeşleştim" "Güzel bir sezon olacak, Rizespor için her şeyi yapacağım" "Her futbolcunun hikayesi vardır, kamera karşısına kolay gelinmiyor""Yabancı oyuncu kuralıyla ligde rekabet ve kalite düşebilir"

Burak Karabacak: Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmakBayburt Özel İdarespor'da geçen sezonki kadrodan takımda kalan tek oyuncu olan Bayburtlu kaleci Burak Karabacak, yeni sezonla ilgili hazırlıklarını ve hedeflerini değerlendirdi

SÜPER LİG'DE FİKSTÜR BELLİ OLUYOR21.00 Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapılacak.

BEŞİKTAŞUEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

GALATASARAYSarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE10.30 Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını basına açık sürdürecek.14.00 Sinan Gümüş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

ATLETİZM15.00 Atletizm 1'inci Lig yarışmaları Trabzon'da yapılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 16.15 Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi Gezisi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi yapılacak alanın incelenmesi17.45 Erzincan Stadyumu İnşaatı incelemesi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ2'nci Ön Eleme Turu17.30 AZ Alkmaar - Viktoria Plzen19.00 Celje - Molde19.00 Suduva - M. Tel Aviv19.00 Karabağ - Sheriff20.00 Lokomotiva - Rapid Wien20.30 Ludogorets - Midtjylland21.00 Dinamo Brest - Sarajevo21.00 CFR Cluj - Dinamo Zagreb21.00 Legia Varşova - Omonia21.15 Young Boys - Klaksvikar Itrottarfelag21.45 Celtic - Ferençvaroş

UEFA Avrupa Ligi1'inci Eleme Turu

19.30 Progres - Zeta

Kaynak: DHA