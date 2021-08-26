26 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31580 sayılı Resmi Gazete
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26 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31580 sayılı Resmi Gazete

26 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31580 sayılı Resmi Gazete
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26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ağustos Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 26 Ağustos 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ağustos Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

26 AĞUSTOS PERŞEMBE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– İletişim Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılığına, Evren BAŞAR'ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431)

YÖNETMELİKLER

–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

–– Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2016/12037 Başvuru Numaralı Kararı

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26 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31580 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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