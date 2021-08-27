26 Ağustos 2021 Haberleri
26 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Bakan Koca 'Son dakika' diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
- Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı
- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy patlamaların yaşandığı Kabil'den son durumu paylaştı: Mermiler namlu ağzında
- Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
- Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
- Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı
- Son Dakika: ABD'den Kabil saldırılarıyla ilgili açıklama: DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak, gerekirse saldırırız
- UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı
- Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 5-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı
- Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti
- Sokak ortasında kadını darbedip kameraya çeken kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit etti
- Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Bizim kabahatimiz de var
- Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: En az 60 ölü, 140 yaralı
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine selam gönderdi
- Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu
- Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
- Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı
- Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
- Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
- İngiltere, seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı
- Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti
- Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin
- 60 yaşındaki adam, yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti
- Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
- Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi
- Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı
- Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu
- Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi
- PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
- Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü
- Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
- Gigi Becali bildiğiniz gibi! Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, '15 milyona bile satmam' dedi
- Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
- Galatasaray, Kasımpaşa'ya Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i önerdi
- 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
- Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan Zanka, Royal Antwerp'e transfer olmaya çok yakın
- Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
- Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınında patlama: En az 40 ölü
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.