26 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:05 Spor Artı 01:30 Liverpool - Salzburg 02:00 Transfer Gündemi 03:10 İleri Üçlü 04:00 Spor Artı 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 Gündem Futbol 05:35 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 EURO 2020 Derleme 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 07:50 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Lig Hatırası 09:35 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Transfer Günlüğü 16:55 Liverpool - Salzburg 18:55 Spor Merkezi 20:00 Gündem Futbol 22:00 Spor Akşamı 23:05 İleri Üçlü 23:05 Futbol Aklı Kaynak: InterSinema.com