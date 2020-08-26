26 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 01:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:51 Kara Sevda 03:55 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 05:30 Aramızda Kalsın 06:00 Aramızda Kalsın 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Aramızda Kalsın 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 20:00 Kolpaçino Bomba 22:00 Dizi Kaynak: InterSinema.com