26 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
26.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:47
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
01:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:51 Kara Sevda
03:55 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Aramızda Kalsın
06:00 Aramızda Kalsın
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Kolpaçino Bomba
22:00 Dizi
Kaynak: InterSinema.com