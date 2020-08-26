26 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 03:00 beIN Manşet 04:30 Transfer 05:30 Maç Saati 06:00 beIN Manşet 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 10:15 Selçuk İnan Hikaye 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 11:00 Transfer 11:00 beIN Teknik 12:00 Maç Saati 13:15 Gol Kralı Alexander Sorloth 13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Futbolun Şehirleri 14:00 Taraftar 14:30 beIN Teknik 14:45 Şampiyonluğun Mimarları 15:00 beIN Wellness 15:00 Gamer 15:30 Süper Lig Sezonun En İyi 11'i 16:00 Maç Saati 16:45 Süper Lig Haftanın Golleri 17:30 Selçuk İnan Hikaye 17:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 17:45 Süper Lig Kısa Özet 18:00 Transfer 18:00 beIN Manşet 19:00 Kolaysa Anlat 20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 20:45 Süper Lig Haftanın Golleri 21:00 Transfer 21:00 beIN Manşet 21:00 Süper Lig Fikstür Çekimi 22:00 Maç Saati 23:15 Süper Lig Sezonun 11'i 23:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com