26 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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26 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

26 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
26.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

10:15 Selçuk İnan Hikaye

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Transfer

11:00 beIN Teknik

12:00 Maç Saati

13:15 Gol Kralı Alexander Sorloth

13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Taraftar

14:30 beIN Teknik

14:45 Şampiyonluğun Mimarları

15:00 beIN Wellness

15:00 Gamer

15:30 Süper Lig Sezonun En İyi 11'i

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:30 Selçuk İnan Hikaye

17:30 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Kolaysa Anlat

20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Transfer

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Fikstür Çekimi

22:00 Maç Saati

23:15 Süper Lig Sezonun 11'i

23:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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