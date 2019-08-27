26 Ağustos 2019 Haberleri
26 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
27.08.2019 00:18
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- Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!
- Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı
- Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Fenerbahçe liderliği bırakmadı
- E-Spor oyuncuları, profesyonel futbolcular kadar maaş alıyor
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- ABD Savunma Bakanlığı'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
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- Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum
- Barcelona, Real Betis'ten özür diledi!
- Uçak korkusu bulunan MHP lideri Bahçeli, yıllar sonra yeniden uçağa bindi
- Ahmet Davutoğlu'nun terörle mücadele sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu
- Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti!
- Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti!
- MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı
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- Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor
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- Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı
- Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!
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- ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı
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