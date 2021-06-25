26-27 Haziran 2021 Tarihlerinde Yapılacak Yks Nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri;

26. 06. 2021 Cumartesi günü 07. 00-17. 00 saatleri arasında, 27. 06. 2021 Pazar günü 07. 00-15. 30 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre