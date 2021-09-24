26.09.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

26. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Saraykent Mahallesi 334, 75. Yıl, Ayşe Fitnat Hanım, Şükrü Balcı, 366, 365, 15, 358, 16, 11, 364, 373, 14, 368, 352, 370, Koray, 19, Doğukan, Kent Ve, Kars Sokak, Ürgen Paşa Mahallesi, 455, 53, 54, 462, 75. Yıl, Ayşe Fitnat Hanım, Bahar, Doğan, Yüzbaşı Asım, Çerkez, Şht. Uz. Çvş. Osman Nuri Taşkıran, 1. Esen, 2. Esen, 23. Esen, 469, Şehit Polis F. Tolga Özer, 459, 51, 454, 3. Esen, 50, 453, 458, Şehit Sabri Aksu, 461, 452, 460 ve 451. Sokak, Ekinci Mahallesi Cengiz, Menekşe, Yılmaz, Nalça, Gülderen, Hastane, İnönü, Çağlar, 3, Çevreyolu Ssk, Zümrüt, Buğdaycı, 19, Güneş, Damla, Yağmur, SSK Hastanesi ve Aşağıoba 1 Sokak, Güzelburç Mahallesi Fevzi Çakmak, 600 Konut Yapı Koop, Atatürk, Hacı İsmail, Ovalı 1, Zübeyde Hanım, Çevre Yolu, E-5 Karayolu, Gül, Arpatepe, Asi, Teksöz, Ovalı 2, Ovalı 3, Ovalı 2, Ovalı 4, Hür Güç, M. Akif, İpekyolu, Demirkol, Eski İskenderun Yolu, İbrahim Ağa, Zümrüt, Hastane, Ezel, Fatih, E 5 Karayolu, 1007, Uğur Mumcu_1, İpekyolu/12 ve Ovalı 2./1 Sokak, Kuzeytepe Mahallesi 38, Uğur Mumcu, 95, 97, 74, 47, 28, 130, 82, Lale, Manolya, 31, 27, Atatürk (Yeni), Hatay, Dikmece, Çınar, 202, 37, Yeni Çevre Yolu, İbni Sina, Orkide, Mimoza, 29, 34, 81, 186, Güven, Dicle, Ulus, 85, 89, 84, Karacaoğlan, Işık, 32, 33, 83, Abdi İpekçi, 90, 93, 88, Fidan, 87, 94, 50, 46, 66, 52, 59, 73, 77, 22, 38. (Yeni), 9, 16, Çimen, Akasya, Fırat, 54, 15, 10, Yıldırım, 48, 45, Pir Sultan Abdal, 72, 76, 63, 7, 11, 13, 14, Hürriyet, 6, Defne, 23, 1, 8, 5, 2, Erfeli, 20, 53, 56, 44. 58, 252, 60, İnci, 55, 57, Atatürk, 40. (Yeni), Ata, Doğuş, Emek, Nazım Hikmet ve 291. Sokak, Odabaşı Mahallesi 42, Zambak, Çağla, Atatürk, Barış, Beyazgül, Has, Can, Dere, Şirin, Hıdır, Karaca, Abdi İpekçi, Bayar, 1. Bayındır, Deşti, Ezer, Gül Çıkmazı, Koreli, Kutlu, Meşe, Nehir, S. S. K, Tümer, Yılmaz, Yılmaz Çıkmazı, Çınar, İbni Sina, Kanguru, Kavaslı, Köse, Morgül, Fevzi Çakmak, Papatya, Sultanevler 1, Sultanevler 2, Uğur Mumcu, Yağmur, 60, İnönü, 40, Pırlanta, Defne, Sedef, 57, Çevre Yolu, 69, Sıla, Gülderen, Kubilay, Kardelen, Kırmızı Gül, Mustafa Kemal, Pembegül, Şahin, Ceylan, Atmaca, Bulut, Doğan Çıkmazı, Karanfil, Rüzgar, Tekel, Keser, İlke, 12, İhtisas H, 9, 10/1, A. Gaffar Okkan, Sarmaşık, 10, 29, 8, 32, 7, Susam, 33, 36, 35, 31, 38, 37, Elmas, 28, 27, 26, 65, 66, İlkevler 1, 47, 53, 54, Gök, İlkevler 4, 61, 46, 56, 59, 68, 43, Ekinci, 45, 51, 62, 52, 24, 41, 42/1, Madımak, Hz. Hıdır, 1. Park, 59/1, 60/2, 60/3. Beyhude, 61/1, 61/2, Nisan, Yakamoz, Nur, Derman, Mozaik, Kardeşler, 73, 2. Bayındır, Eren, 8, 100. Yıl, 12, Aslanlı, 2. Değirmen, Zülfikar, Yunus Emre, Salkım, Karadut, 1. Değirmen, 2, 7, Antik, Bektaş, Işık, Bıyıklı, Kehribar, 2. Su Kemeri, Lahit, Kayuka, Kıraç, 24/1, Kaktüs, 107, 1. Bend, Bakır, Gümüş, 1. Sarnıç, Güneş, Şimşek, Edison, 10, Karabulut, 1022, 1040, Şehit Polis F. Tolga Özer ve 63./1 Sokak, Akçaova Mahallesi Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi Hasanlı, Sadullah Gali Çiftliği-2 ve 1, Sokak, Büyükdalyan Mahallesi 1. Kümeevler, 2. Küme Evler, Merkez, Arpatepe, E5 Karayolu, Eski, Merkez/ 5, Merkez/ 2, Merkez/ 3 ve Merkez/1 Sokağa 7: 00-13: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi Çiğdem, Tümer, İnönü, 3, Çevreyolu, Saraykent, Yunus Emre, Buğdaycı, Yapar, Zirve, Eylül, Uğur Mumcu, Site, Güneş, Şafak, Ağaçlı, Kartal, Damla, Cemil Cengiz, Okul, Esat, Ali Abbud, Yasemin, 1. Kuşçu, Birinci Özkan, Güder, Şehit Bilgin, Çeaş, Site. ve 1… Sokak, Güzelburç Mahallesi Fevzi Çakmak, Kardeşler, 2, 3, 5, 6, 8, 9, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü, 10, 12, 14, Zübeyde Hanım, 1, 11, 15, Şahutoğlu Çıkmaz, Atar, Kapılar, Biyodizel Çıkmazı, 4, 7, 13, E-5 Karayolu, Namık Kemal, Teksöz, Utku Acun, M. Akif Yunus Emre, Kayalar, İpekyolu, Köse, Eski İskenderun Yolu, Zümrüt, 2. Kapılar, Yeni Sanayi 30, Zübeyde Hanım/2, 7./1, Zübeyde Hanım/1, Yunus Emre/7, Zübeyde Hanım/5, Cumhuriyet/16 ve Zübeyde Hanım/4 Sokak, Odabaşı Mahallesi Çağla, İstanbullu, Atatürk, Has, Bayar, Deşti, Gül Çıkmazı, Nalça Çıkmazı, Sarıgül, Tümer, Çiğdem, Fevzi Çakmak, Sevgi, Uğur Mumcu, İnönü, Defne, 17, Mezarlık Yolu, Tekel, 12, 20, 29, 30, 47, 48, 50, Ekinci, Madımak, 3. Okul, 1. Okul, 2. Okul, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 12, 14, Umut, Gezmiş, Sütun, Kayuka, 47/1, Yayla, Sönmez, Koçak, Tabu, Tümer/1 ve Uğur Mumcu/3 Sokağa 7: 00-13: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Karaali Mahallesi, 1, 2, Cumhuriyet, İnönü, 2. (Atatürk), Karaali, Atatürk, Birinci, 4, 1032, Kuyucak Keskinler/3, Birinci/4 ve Karaali/3 Sokağa 9: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Kavaklıoluk Mahallesi Kavaklıoluk Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri