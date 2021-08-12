26.07.2021 İlan Tarihli Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları - 12 08 2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca...

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca "Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü" için 26. 07. 2021 tarih ve 31549 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilanda adayların yabancı dil sınav sonuçları ve ALES sözel puanları esas alınarak yapılan incelemeler sonucu 15 adayın başvuru şartlarını taşıdığı ve yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda başvuru şartlarını karşılayan ve başarılı bulunan adaylar sözlü sınava hak kazanmışlardır. Listeye giren adaylar 16 - 17 Ağustos 2021 Pazartesi ve Salı günü, Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü 220 no'lu toplantı odasında karşılarında belirtilen saatlerde sözlü sınava alınacaklardır.

Sınav Tarihi: 16-17 Ağustos 2021

Sınav Saati: Her aday için aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu 220 no'lu toplantı odası, İncek, Gölbaşı-Ankara

1628775750-26. 07. 2021 öğrt. gör. ön değ sonuçları. pdf

Kaynak: Habermetre